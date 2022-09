July hizo contundente comentario tras ser rechazada por Cristóbal

Por ello, July consideró una injusticia lo que ocurrió con Alessia y no dudó en defenderla. Cristóbal (Franco Pennano) estaba en la cocina y al escuchar los comentarios de July recordó el día que la besó en la piscina, pues la tildó de "dolida" por no superar el rechazo.

July aclaró que no siente dolor por ello, por el contrario, verlo solo le provoca "pena", afirmación que dejó en shock a Cristóbal. July le preguntó hasta qué fecha continuarían sus mentiras, pues Diego no tardaría en descubrir que no sabe cocinar. ¿Qué respondió el joven Cristóbal?