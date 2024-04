Diego despreció a July: “Necesitas a alguien más como tú”

“Por obvias razones, primero porque no pegan (…) la otra razón es que Cristóbal se va cansar de ti (…) Te lo digo de todo corazón, tú necesitas buscarte a alguien más como tú, alguien tal vez de tu pueblo, o de algún barrio popular, no sé, ¿en tu posta no hay un camillero o alguien de limpieza que te guste?”, mencionó Diego destrozando los sentimientos de la sobrina de Charo (Mónica Sánchez) quien se retiró rápidamente de la casa con los ojos llenos de lágrimas y no quiso contarle ni una sola palabra de lo que sucedió a su enamorado.