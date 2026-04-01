Don Gilberto presentó oficialmente a 'Tinita' ante los Gonzáles

Don Gilberto llevó a los Gonzáles hasta sus más guardados secretos y así presentó a Tinita tras contarles su verdad.
Don Gilberto (Gustavo Bueno) decidió que era la hora de la verdad y de destapar su secreto mejor guardado sobre su otra familia y tras revelar cómo fue su triste historia de amor con Tinita que empezó en 1974, mucho antes de conocer a doña Nelly (Irma Mauri), también explicó que es lo que había en la dichosa cajita.
Tras mostrar los objetos, dejó muy sorprendida a la familia al enseñarles una fotografía de Ernestina de cuando estaba en estado de gestación de la hija no reconocida del patriarca.
No dudó en explicarle a 'su esponjita' que podría entender por cierta parte la supuesta infidelidad de su abuelo pues recuerda a la perfección que su abuelita, doña Nelly, tenía un carácter muy especial: "(¿A son de qué tendría otra familia?) No es por justificarlo, pero la abuela era... (Fregadita) Sí, pues sí. Era como tener a todas las brujas de Disney metidas en un cuerpo de medio metro".
Pero aclaró que a pesar de sus defectos, don Gilberto amaba a su 'palomita': "(Bueno de solo ver su fotito a mi me damello) Era brava, era brava, pero el abuelo la amaba, la quería así, con todos sus defectos. Pero de ahí a que se había metido una canita al aire, no sé, pero a mí se me derrumban todas esas creencias en el amor incondicional, te digo (No, no creo)".
Olinda no dudó en enfrentar a don Gilberto en el capítulo final de la temporada 12 de Al fondo hay sitio para que le confiese de una vez por todas que cuál es el secreto que esconde desde hace varios meses con Koky (Paul Vega). La prima de Juana (Natali Zegarra) lloró desconsoladamente para exigirle a su esposo que le cuente toda la verdad de lo que está sucediendo
"Me dijiste que querías venir a tu pueblo para relajarte, me dijiste voy a ir unos cuántos días y ya pasaron varios meses. Yo no entiendo y todavía sigo sin entender. Exijo que me expliques. (Mañana lo haré) No, me vas a contar ahora mismo.Quiero que me cuentes la verdad o te juro que nunca más me vas a volver a ver", dijo.
"Abuelo, la abuelinda ha dicho cosas muy feas y tú no has dicho nada, te has quedado callado. Otra familia yo no creo que eso sea verdad. Tú eres Gilberto Collazos Chipana, un caballero como los de antes, tú solo has tenido a tu palomita, salvo cuando ella se fue de gira con San Pdero (falleció) y después te fijaste en Bertha y en la Eva que se quiso aprovechar de tu bondad", dijo Joel (Erick Elera) muy preocupado por la versión que daría Gilberto
"Eso de la otra familia no es cierto, no abuelo. Yo no creo, porque tú no eres como mi viejo, no?", agregó el hermano de Jimmy, visiblemente preocupado por la situación de don Gilberto, quien lejos de defenderse, continuó sin decir palabra.