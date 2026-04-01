Don Gilberto presentó oficialmente a 'Tinita' ante los Gonzáles

"Abuelo, la abuelinda ha dicho cosas muy feas y tú no has dicho nada, te has quedado callado. Otra familia yo no creo que eso sea verdad. Tú eres Gilberto Collazos Chipana, un caballero como los de antes, tú solo has tenido a tu palomita, salvo cuando ella se fue de gira con San Pdero (falleció) y después te fijaste en Bertha y en la Eva que se quiso aprovechar de tu bondad", dijo Joel (Erick Elera) muy preocupado por la versión que daría Gilberto