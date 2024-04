Dolores terminó con Jimmy: Mira la desgarradora carta que le dejó.

"Sé por un amigo que trabaja en ese clínica que pasaste la noche ahí, esperando noticias. Es tan evidente que sigues enamorado de ella. Y sabes algo, lo acepto, me duele, pero lo acepto y no te guardo rencor. Pero debo ser sincera conmigo y reconocer que no puedo seguir siendo una espectadora en esta historia que claramente no me pertenece", continuó.