Melissa Klug: "Soy una mujer que apuesta por el amor"

Melissa Klug reafirmó, una vez más, que el bailarín de 22 años Ítalo Valcárcel solo es su amigo y aseguró que, pese a su edad, él es una persona muy centrada. Además, le aconsejó a Sandra Arana qué hacer para poder salir con un hombre tan joven.

En un divertido enlace con Al Aire, el uruguayo Ignacio Baladán participó como panelista y le preguntó a Melissa Klug si no tiene miedo de equivocarse otra vez en el amor.

"Soy una de las mujeres que apuesta mucho por el amor. Y si me equivoco, me levanto y sigo, no le cierro las puertas a nada", fue la contundente respuesta de la ex de Diego Chávarri.

