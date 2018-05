Esto es guerra: Patricio Parodi "indignó" a Ignacio Baladán con esta respuesta

En el reciente programa de Esto es guerra, Patricio Parodi sorprendió a Ignacio Baladán al reclamarle frente a las cámaras por su mala actitud en pleno juego contra Luis Alonso Bustíos. El integrante de los Guerreros pidió que al uruguayo que ofrezca disculpas al exfutbolista.

Mira: Fabio Agostini fue retirado del reality tras reacción contra María Pía

"Decirle a Ignacio que no le hace más o menos reconocer un error. Pide lo siento, perdón Luis Alonso y queda allí. No pongas excusas porque se ve mal. Gracias", comentó Patricio Parodi. Dicha respuesta o recomendación no fue del agrado de Ignacio Baladán.

Mira: Mathías Brivio "amenazó" con dejar la conducción del reality

El retador uruguayo afirmó que el popular Pato siempre "intenta utilizar a la gente" para defenderse de alguna manera.

No te pierdas ningún episodio de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!