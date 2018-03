Nicola Porcella: "Una final de Esto es Guerra no se mancha"

Nicola Porcella se pronunció sobre la polémica final de Esto es Guerra que dio como ganadores a los leones. Para el capitán de las cobras, la final de la temporada 2017 estuvo "manchada", ya que en la última ronda del circuito extremo le quitaron el punto a Paloma Fiuza por incumplir una regla.

"Creo que una final no se mancha, yo creo que si había manera de reclamarlo era después. Hubo errores de parte de las dos (Paloma y Karen Dejo), está en todas las redes y todo el Perú lo vio. Entonces, o ese punto se anulaba y salían los siguientes, o le dabas el punto a la que terminó primero", dijo un indignado Nicola Porcella.

El también conductor de Estás en Todas agregó que una final de Esto es Guerra no puede terminar con tanta polémica, aunque no desmereció el trabajo de los leones y el capitán Yaco Eskenazi. Además, aseguró que quiere su revancha.

"Ayer viví una emoción y una adrenalina que no la sentía de hace bastante tiempo, he jugado muchas finales, pero ayer viví cosas que no sentía hace tiempo. Mi idea principal es ya dar un paso al costado, pero sí quiero revancha, sí creo que no fue justo cómo se dieron las cosas", aseguró Nicola Porcella.

