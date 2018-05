Son tentación: Paula Arias sorprendió a todos al anunciar así su embarazo

La líder de Son tentación, Paula Arias, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que será madre por tercera vez. La cantante de salsa reveló a través de sus redes sociales la noticia a menos de un año del nacimiento de la pequeña Brianna Antonella.

Mira: ¿Cómo hacer un desmaquillante natural casero?

"A las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice. Ten cuidado con tus palabras, la lengua no tiene huesos pero es suficientemente fuerte para romper un corazón y una vez dichas solo pueden ser perdonadas más no olvidadas, pueden tener un impacto muy grande en la vida de una persona, ya sea para bien o para mal. Que tengan un excelente y productivo domingo", escribió en Instagram.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!