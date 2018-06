Patricio Parodi aclaró que no estuvo tras Sheyla Rojas durante ocho meses

Sheyla Rojas volvió a declarar sobre Patricio Parodi en su programa Estás en Todas y reveló que su expareja intentó conquistarla durante ocho meses. Sin embargo, el modelo aclaró toda la verdad sobre el inicio de la relación y negó esa versión.

"Ocho meses sí es la fecha, pero no es que yo estuve atrás de ella y ella no me 'paraba balón'. Son ocho meses que nos estuvimos conociendo de ida y de vuelta, obviamente ella no estaba tan segura de querer estar conmigo", aseguró Patricio Parodi.

En el set de En boca de todos, el guerrero declaró que Sheyla Rojas se olvidó de un detalle importante en la entrevista. "Al final de los ocho meses la tortilla se terminó volteando y fue ella la que estuvo un poco más detrás de mí y eso te lo puede confirmar ella, no me va a dejar mentir", fue la contundente respuesta de Patricio Parodi.

