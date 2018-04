Milett Figueroa: ¿Qué hará Patricio Quiñones tras el fin de su romance?

Patricio Quiñones se confesó en el programa En boca de todos y confirmó el fin de su romance con Milett Figueroa. El bailarín, además, contó qué hará para superar este difícil momento en su vida sentimental.

"Primero, ya no quiero llorar en televisión porque ya me cansé. Por ejemplo, ya me estoy yendo un mes de viaje a seguir con mis capacitaciones y mi trabajo. El sábado Diego Chávarri me ha invitado a una reunión, pero mi mamá no me deja, mentira, mentira", dijo Patricio Quiñones ya un poco más tranquilo.

