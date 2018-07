Mayra Goñi y Fabio Agostini: ¿Quién manda en su relación?

Rosa María Cifuentes, especialista en lenguaje no verbal, visitó el programa En boca de todos y analizó a Mayra Goñi y Fabio Agostini. Según la comunicadora, la actriz y cantante es quien lleva la batuta de la relación.

"Por el rostro de la dama, ella lleva la batuta de la relación por completo, tiene el carácter más fuerte por el tijo de cejas, nariz, boca. La señorita no aguanta vainas, o sea él sabe cómo se tiene que portar porque si no sabe cómo le va. Él es mucho más conciliador", declaró Rosa María Cifuentes.

"¿Cuando las dos personas son mediáticas juega a favor o en contra?", preguntó uno de los conductores de En boca de todos. "Va a depender de los valores de cada miembro de la pareja y sus acuerdos, mientras no se saboteen y no entren en un tema de ego competitivo no hay problema", agregó la especialista sobre Mayra Goñi y Fabio Agostini.

