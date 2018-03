Melissa Klug: ¿Cuántos kilos bajó para sexy sesión de fotos?

Melissa Klug sorprendió y mostró su lado más sexy en una sesión de fotos donde lució una espectacular figura. La 'Blanca de Chucuito' contó en Al Aire que nunca había realizado una sesión de esa manera y los detalles de esta primera vez.

Melissa Klug detalló que hasta el momento ya ha bajado 4 kilos y sí le costó realizar esas fotos tan sensuales, porque además fue en la calle.

La integrante de El Gran Show aclaró que no tuvo ninguna intención de provocar a Diego Chávarri con esas imágenes y él ya estaba enterado de todo, aunque al principio no le gustó. Melissa Klug no descartó participar en un desfile, pero primero tendría que prepararse.

