Natasha "destruyó" a Marco al confesarle que pasó la noche con Tommy

Natasha (Maricarmen Marín) "destruyó" a Marco (Óscar López Arias) al confesarle que pasó la noche con Tommy (Christian Domínguez) luego que Rubí reveló que Natti no vino a dormir tras salir con el profesor de fútbol.

El "Yungay" encaró a su exesposa por la noticia y le pidió explicaciones ya que considera que aún no debe estar con nadie. Natasha le aclaró que ambos ya no son pareja y no puede meterse en su nueva vida amorosa.

