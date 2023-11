Enzo (Fernando Niño) sacará su verdadera personalidad frente a Lara (Érika Villalobos) al decirle que no lo puede dejar o de lo contrario le quitará la tenencia de su hija. Por otro lado, Leslie humillará a Fabián al confesarle que nunca lo amó y él buscará a Enzo para acabar con su vida, pero en ese preciso momento, Lara estará al lado. Fabián disparará y no se ve si la víctima será el ex de Lara.