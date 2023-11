Renata sorprendió a Lara con inesperado pedido sobre Lito

Luego de ver a Lito (Aldo Miyashiro) al borde de la muerte, Renata (Fernanda Miyashiro) sorprendió a su madre con un inesperado pedido. La joven no está tranquila con solo saber que el exboxeador es su padre y le solicitó a Lara (Erika Villalobos) que le hiciera una prueba de ADN. "Quiero saber si realmente Lito es mi papá. Joaquín me dijo que cuando Lito se fue a la cárcel, yo aún no existía", dijo y a lo que la empresaria le aseguró que ella tenía unas semanas de embarazo en aquel entonces, pero que no lo sabía. "Quiero confirmarlo con una prueba, entiéndeme", replicó Renata.