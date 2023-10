Victoria recibió preocupantes noticias sobre su cáncer

Victoria (Lourdes Berninzon) no recibió buenas noticias en su última cita con el doctor. La madre de Lara visitó al médico que está tratando su cáncer y se llevó una desagradable sorpresa al saber que su enfermedad ha avanzado con rapidez. "Las cosas no están bien. Has dejado pasar mucho tiempo y el cáncer ha avanzado en silencio. Los resultados de tus últimos análisis no son tan alentadores como los que vimos antes. Son muy preocupantes", dijo el especialista, quien le recomendó viajar al extranjero para probar un nuevo método contra el cáncer.