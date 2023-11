Toño choteó a Leslie de la peor manera: "Lo de nosotros ya fue"

Leslie (Raysa Ortiz) buscó a Toño (Santiago Suárez) en su casa para pedirle que tengan una relación en secreto. Ella le sugirió ser amantes, pero el joven se negó. A pesar de que la modelo intentó convencerlo al asegurarle que lo importante es que estén juntos, él terminó choteándola de la peor manera. "Para poder estar juntos, primero termina con tu pareja. Yo entiendo. Tú no puedes terminar con tu noviecito y lo de nosotros ya fue. Eres una niña engreída que piensa que todo lo puede tener y no es así. Entiende de una vez que lo de nosotros no va y es mejor que te retires", acotó muy serio.