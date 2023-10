Lito se enfrentó a Fierro y le lanzó fuerte advertencia

Lito (Aldo Miyashiro) no descansará hasta que Fierro (Manuel Baca) deje de cobrar cupos y robar en su barrio, por lo que decidió enfrentarlo, pese al arma que sacó el joven para defenderse. Fierro le propuso al boxeador que dejará tranquila a su familia con la condición que no intervenga en sus negocios; sin embargo, el deportista le lanzó una fuerte advertencia. "Vas a devolver todo el dinero que le quitaste a los vecinos. Vas a ir puerta por puerta a pedir disculpas a cada vecino que acosaste con tu gente. Si no quieres, me vas a conocer y no te va a gustar", dijo el exesposo de Lara.