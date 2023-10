Lara (Érika Villalobos) descubrió que su madre está sufriendo a causa del cáncer que padece por el tumor en su estómago. Victoria (Lourdes Berninzon) no tuvo más opción que contarle a su hija que está enferma, por lo que la empresaria le brindó todo su apoyo. "No mereces estar sola con todo esto. Mamita, no te quiero perder a ti también. Tienes que ser fuerte y yo te voy a cuidar. Voy a estar contigo siempre", expresó visiblemente afectada.