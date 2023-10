Enzo (Fernando Niño) se llevó una desagradable sorpresa al ver a Lito (Aldo Miyashiro) con Lara (Érika Villalobos). El empresario no pudo dejar de espiar a su exesposa y descubrió que ambos se habían reconciliado. El peor momento llegó cuando los vio darse un apasionado beso. "Hijos de... No, no voy a hacer ninguna locura", dijo muy furioso por tremenda escena.