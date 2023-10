Eduardo y Cristina tienen una relación en secreto

Cuando todos pensaban que solo eran amigos, Eduardo (Javier Valdés) y Cristina (Alexandra Graña) sorprendieron con su relación sentimental en secreto. El tío de Lara y su mejor amiga pasaron la noche juntos y se pusieron románticos con un apasionado beso. Pero eso no fue todo. Cristina le confesó al empresario que estaba embarazada, pero recibió un duro rechazo. "Te he dicho mil veces que yo no quiero tener hijos. No me interesa ser padre de nadie. Es tu problema y lo siento, mi amor, pero la que tenía que cuidarse eras tú", expresó.