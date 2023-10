Eduardo despidió a Enzo de la peor manera tras fuerte pelea en la empresa

Enzo (Fernando Niño) no pudo contenerse y acusó a Eduardo (Javier Valdés) de haber matado a su hermano Alberto (Roberto Moll). Sus afirmaciones ocasionaron que ambos se agarren a golpes frente a todos en la empresa, hasta que un miembro de seguridad los separó y se llevó al esposo de Lara lejos del empresario. Pero eso no fue todo. Eduardo decidió despedir a Enzo de la peor manera. "¿Por qué no te das media vuelta y te vas? Te vas a buscar trabajo a otra empresa, a una donde necesitan estafadores. A esta empresa no vuelves, estás despedido. No vuelves a poner un solo pie en esta empresa, nunca más",