Cristina (Alexandra Graña) no pudo más con la presión de Eduardo (Javier Valdés) y decidió interrumpir su embarazo. La mejor amiga de Lara acudió a un centro especializado para realizarse un aborto y luego de renunciar a su futuro bebé, no pudo contener las lágrimas. "Soy una estú***. Esto no me lo voy a perdonar nunca. Te odio Eduardo. Te odio con todo mi corazón", expresó en medio del llanto.