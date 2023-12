Lara hizo especial pedido a Joaquín y Sol tras saber de su relación

Joaquín (Mikael Miyashiro) no dejó pasar más tiempo para confesarle a su madre que tiene una relación con Sol. El joven llegó a su casa con su enamorada y ambos se presentaron frente a Lara (Érika Villalobos) para contarles de su romance. Joaquín se puso nervioso y titubeó varias veces, por lo que fue su pareja quien habló de su vínculo amoroso. Lejos de sorprenderse, la empresaria les indicó que ya lo sabía, solo que estaba esperando a que ellos se lo contaran. Asimismo, les hizo un especial pedido cuando estaban a punto de besarse frente a ella. "No, todavía no. Denme tiempo, por favor. Mejor los dejo solos", exclamó Lara mientras cerraba los ojos.