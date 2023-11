Fabián amenazó a Leslie por terminar su relación: "Tú eres mía"

Leslie (Raysa Ortiz) se cansó y decidió terminar su relación con Fabián (Andrés Salas). La modelo no tuvo reparo en recalcarle a su pareja que no está enamorado de él y que desea no volverlo a ver, pues se irá "con un hombre de verdad". El diseñador le insistió en seguir con su romance, pero continuó siendo rechazado. Ante ello, desató su furia y amenazó a su expareja. "No voy a olvidarme de ti. Tú eres mía. Voy a descubrir quién es ese tipo y cuando se entere la clase de persona que eres realmente, vas a prender que la única persona que va a quererte a pesar de todo lo que has hecho soy yo. Si no eres mía, no eres de nadie", dijo muy molesto.