Yahaira Plasencia a Samahara Lobatón por hablar sobre su romance con Farfán: No la conozco

Yahaira Plasencia aseguró no conocer a Samahara Lobatón y reafirmó que ella sabe la verdad sobre las especulaciones que Jefferson Farfán financiaba su orquesta. "Samahara Lobatón habló en un programa y comentó un poquito que esta orquesta que tu tuviste en algún momento no era tuya, sino que era de Jefferson Farfán. ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué podrías decir al respecto?", preguntó Jazmín Pinedo. "La verdad no es muy enterada, recién me entero ahorita por mi jefe de prensa que me dijo también y bueno ahora contigo 'Chinita'. La verdad no he escuchado, no sé lo que ha hablado. No la conozco", precisó.