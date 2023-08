Stephanie Valenzuela no pudo contener las lágrimas dentro del reality 'Hotel VIP' luego de que sus compañeros insinuaran que era dama de compañía. La influencer peruana se mostró muy disgustada al respecto. "Yo nunca les he faltado el respeto a ellos. Que se burlen de mis cirugías nunca me ha importado, pero lo otro... A ver, que te digan ‘prostituta’ entre broma y broma. Qué motivo te he dado para que me digas así", dijo en medio del llanto.