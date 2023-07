Samahara Lobatón no se quedó callada ante las indirectas que Youna le habría estado enviando en sus redes sociales. "Manipular a un hijo para que odie a su padre o madre, es una de las peores bajezas humanas", escribió el barbero en su cuenta de Instagram y que no pasó desapercibido para la influencer. "Ay, por quién lo dirá, para qué voy a manipular a mi hija, tiene tres años. ¿Una indirecta para mí? Seguro a su hermano o hermana, para mí no debe ser", expresó la hija de Melissa Klug.