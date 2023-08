Tras el enfrentamiento de Said Palao y Pancho Rodríguez, Rosángela Espinoza hizo mea culpa y aseguró que todos soplan e inclusive ella en algunas competencias de EEG. La modelo se pronunció firme al decir que no se sabe a quién creer cuando ambos equipos se enfrentar por soplar entre cada juego. "A las finales todos soplan, aquí no hay ningún santo, hasta yo soplo y no lo estoy haciendo últimamente, pero en su momento lo hice. Hoy en día no se sabe a quién creer", mencionó.