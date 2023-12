Rodrigo Cuba decidió interactuar con sus seguidores a través de la cajita de preguntas de Instagram y no dudó en responderle a un usuario que le consultó si era celoso con Ale Venturo. Recordemos que ambos retomaron su relación tras una fuerte crisis. Según el futbolista, esa es una palabra que no cabe en su romance. "Para nada. No pasa nada con los celos", respondió contundentemente junto con una fotografía de ambos.