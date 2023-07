Rodrigo Cuba descartó que retomó su relación con Ale Venturo y aclaró que siempre los verán juntos por el bien de su hija. "Ahorita estamos en una relación de padres, no estamos en una relación de pareja, es evidente que yo sí la amo, y que me encanta, no tengo por qué negarlo, se lo he dicho a ella 20 mil veces, no tengo ningún problema", acotó el futbolista. Para el futbolista reconocer sus errores es grave para manejar esta situación de la mejor manera.