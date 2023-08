Rosángela Espinoza tiene las cosas claras y le lanzó una advertencia a Rafael Cardozo, con quien ha sido vinculada sentimentalmente en las últimas semanas. "Con él no ha pasado ningún besito porque, obviamente, yo no soy un amor de verano. Yo elijo el amor. No (soy el clavo que saca a otro clavo). Rafael es coqueto y él tira su maicito", dijo la influencer, quien también aseguró que se encuentra tranquila y que cuando llegue el amor a su vida, ella lo contará sin problema.