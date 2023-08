Rosángela Espinoza responde si le dará otra oportunidad a Rafael Cardozo

Rosángela Espinoza dejó a más de uno sorprendido al dejar entrever que podría darle una nueva oportunidad a Rafael Cardozo luego de ponerle fin al inicio de una posible historia de amor. La modelo confesó que el chico reality está intentando conquistar otra vez. "Cardozo está ahí en intentos nuevamente. Me ha invitado para ir a bailar y yo le he dicho que... Lo que pasa es que se me junta el ganado", dijo entre risas, para luego resaltar que, por ahora, solo desea seguir conociendo mejor al brasilero. Además, indicó que todavía no hay "esa energía" para que ocurra un beso entre los dos.