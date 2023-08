Rosángela Espinoza no pasó desapercibido las últimas declaraciones de Cachaza, quien le deseó lo mejor a sus excompañeros de reality si es que deciden empezar una relación. "Qué bueno, seguro está en el camino de la espiritualidad. Está bien y el rencor no es bueno. Hay que vivir el presente y el pasado, enterrado está. Yo en mi presente estoy soltera. Si me está mandando una bendición de la amistad que tengo con Rafael, es otra cosa", expresó la combatiente.