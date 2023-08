Pamela Franco asegura que no le prohíbe nada a Christian Domínguez

Pamela Franco dejó en claro que Christian Domínguez tiene libertad absoluta para hacer lo que desee. Si bien, la cantante señaló que al estar en pareja no se puede pensar solamente en uno mismo, ella no le prohíbe hacer las cosas al animador. "En televisión es broma, yo no prohíbo hacer algo. Él hace lo que cree que es correcto. Siempre uno, cuando uno tiene pareja ya no pude pensar solo en uno, sino en el otro (...) Yo no le prohíbo nada, tiene libertad para hacer las cosas, para sentirse bien y libre. Si le estoy prohibiendo algo, él va a dejar de ser él y yo me enamoré de esa persona", acotó.