Oliver Sonne: Esto opinó Michelle Soifer sobre el nuevo jale de la Selección Peruana de Fútbol

Michelle Soifer y las combatientes no dudaron en pronunciarse sobre Oliver Sonne, el futbolista de origen danés que ha sido convocado por Juan Reynoso para defender la bicolor en los próximos partidos programados contra Chile y Argentina. “Yo prefiero moremos, me gusta más la piel canela (…) no es mucho mi tipo”, mencionó la cantante y a esta opinión se sumó Alejandra Baigorria quien explicó que es futbolista es bastante atractivo, pero no es el tipo de hombre que a ella le llame la atención.