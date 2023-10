Marcelo Tinelli celó a Milett Figueroa por sexy bachata en 'Bailando 2023'

Marcelo Tinelli le llamó la atención a Martin Salwe por el sexy baile con Milett Figueroa. El conductor no pudo ocultar sus celos cuando vio que la modelo y su pareja acercaron sus rostros al final de la coreografía como si estuvieran a punto de besarse. El argentino le recordó al participante que ya estaba en coqueteos con otra mujer, como para que también quiera seducir a la peruana. “Con una está bien, no te hagas el pelotudo. Ya basta, ya me calenté, sí soy celoso, aquí jugar a dos puntas no va”, expresó el presentador en modo de broma.