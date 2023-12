Melissa Paredes enternece con video junto a su hija y Anthony: "Familia unida"

Melissa Paredes compartió un tierno video en sus redes sociales, donde se muestra armando el árbol de Navidad junto a su pequeña hija y Anthony Aranda. La exreina de belleza no dejó de resaltar el trabajo que hicieron como equipo y se declaró fanática de la noche buena. No cabe duda que la actriz se encuentra más unida que nunca al bailarín. "Lo más lindo de armar la navidad en casa y que me trae recuerdos desde pequeña es esta, poner el nacimiento, tapar al niñito Jesús y armar el árbol, escuchando música navideña, la familia unida y por fin encender el árbol, dejar que esa magia de la navidad te envuelva de amor. Soy muy fan de la navidad", escribió.