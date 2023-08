Melchochita recibió reconocimiento por parte de 'La Casa Blanca': "Es un sueño"

Pablo Villanueva Granda, conocido artísticamente como 'Melcochita', fue nombrado Gran Mariscal de la parada peruana en Nueva Jersey, Estados Unidos, por el aniversario patrio. Asimismo, recibió una condecoración en 'La Casa Blanca' por su aporte a la cultura artística del Perú. "Estoy contento porque ha habido un reconocimiento por mi trayectoria musical. Lo que más me valió es que me dijeron que fui el primer latino en el mundo hablando español con subtítulos en inglés en el show más grande que hay en Estados Unidos (...) Yo me emocioné porque es una cosa que nunca me ha pasado en mi carrera. Es un sueño", dijo el comediante de 86 años.