El actor Marco Zunino podría volver a "Al fondo hay sitio" tras el regreso de Claudia Llanos. El recordado hermano de la "Mirada de Tiburón" no descartó participar de la nueva temporada de la serie peruana y aseguro que espera la llamada para evaluarlo. "No lo sé. Tendrían que llamarme y pensarlo. Pero le tengo mucho cariño al 'cosito'. Me da mucha alegría que la nueva versión también esté funcionando", expresó.