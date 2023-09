Luciana Fuster espera traer la corona tras su regreso del "Miss Grand International" y reveló si es que retornaría a EEG. La pareja de Patricio Parodi calificó como su casa a Esto es guerra, pero contó que tiene planeado otros caminos. "Si es que regreso. EEG siempre será mi lugar seguro, mi segunda casa, sería muy complicado. No lo sé, uno no sabe lo que pase más adelante. Me encantaría seguir e ir por otros caminos, pero no me quiero adelantar", acotó.