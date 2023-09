Luciana Fuster se despidió para siempre de EEG para poder dedicarse al 100 % al Miss Grand International. "El estar en Esto es guerra, el lugar que me abrió las puertas desde chiquita y empecé con todos los sueños que tenía. La verdad que me llena un montón de alegría, emoción y que me hayan permitido hacer las dos cosas a la vez. Ahora ya es momento de volar, de salir y darle con todo en el International", comentó la modelo, quien viajará en dos semanas a Vietnam.