¡Toda una reina! Luciana Fuster regresó a Esto es guerra y en exclusiva llegó al set para celebrar su coronación como la nueva Miss Grand International 2023. La modelo peruana se mostró emocionada por el cálido recibimiento de sus compañeros y aquí, las cámaras de la web de América Televisión, te mostramos todo lo que no se vio en vivo. Los conductores, guerreros y combatientes no dudaron en abrazarla y su novio Patricio Parodi no podía despegarse de ella en cada momento.