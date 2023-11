¿Leslie Shaw grabará nueva versión de 'El Bombón Asesino' con Michelle Soifer?

Leslie Shaw no descartó la posibilidad de sacar una nueva versión de 'El Bombón Asesino', tema musical que hizo muy popular a Michelle Soifer cuando estaba iniciando en la agrupación Alma Bella. Si bien, no dijo nada sobre colaborar con la chica reality, aseguró que le está empezando a agradar el género cumbia. "Sería divertido (una nueva versión) (...) Estoy haciendo cumbia y me está gustando muchísimo. Ya que los reguetoneros están que me maletean mejor me vuelvo cumbiambera", indicó entre risas.