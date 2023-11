Michelle Soifer y su incómoda reacción al tener que mencionar a Leslie Shaw

Michelle Soifer no pudo esconder su incomodidad cuando tuvo que decir el nombre de Leslie Shaw en un juego de adivinanza. Como se recuerda, la combatiente ha arremetido en contra de la cantante por minimizar el talento de varios artistas peruanos y no ha tenido problema en expresar su molestia con la rubia. "La ex de Mario Hart y que canta", dijo Pancho Rodríguez para que su compañera mencione a su colega. "Leslie Sh... Aggg", dijo la competidora sin acabar de hablar y haciendo un gesto de disgusto.