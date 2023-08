La repentina muerte del cantante Kevin Pedraza ha dejado a miles de corazones rotos y uno de ellos es el de su pareja Jhanina Tocto Pariah, quien compartió en su cuenta de Instagram un desgarrador mensaje de despedida. "Es algo difícil de creer que me dejaste mi vida, cuídame mucho, me cuesta asimilar todo esto. Es un dolor que no se puede expresar. Cuídame mi angelito”, escribió sobre un video muy doloroso del velorio.