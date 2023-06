Jota Benz pidió no compararlo con Austin Palao tras su discurso en Colombia

Jota Benz se incomodó cuando compararon el discurso que dio sobre el gran amor que siente por Angie Arizaga con el comentario que hizo Austin Palao, quien no mencionó a su novia Flavia Laos como agradecimiento. "No, las comparaciones no son siempre de mi gusto. Lo que pasa es que cuando subes a un escenario a recibir algo te viene una avalancha de adrenalina. Mis palabras fueron inspiradas porque subí a recibir un premio de pareja. No creo que eso defina qué tanto amas a tu pareja", expresó.