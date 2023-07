Jazmín Pinedo no pudo evitar ser troleada por el equipo de producción de su programa cuando compararon su vestuario con el Guasón de Batman. La conductora tomó con gracia el gran parecido de su traje con el actor César Romero, quien protagonizó al famoso "Joker" en la serie de Batman de 1966 y 1968. "¿Cómo me hace eso? ¿Cómo van a decir que me vine vestida como Guasón?", expresó entre carcajadas la expareja de Gino Assereto.