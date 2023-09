Allison Pastor dispuesta a regresar a EEG: "Ya estoy preparada, llámenme"

Allison Pastor sorprendió al revelar que está dispuesta a retomar su lugar en Esto es Guerra. La esposa de Erick Elera aseguró que se siente preparada para la competencia y pidió que la producción se comunique con ella. Recordemos que su última vez en el programa fue cuando formaba parte del reality 'Baila Conmigo' hace varios meses. "Ahorita ya perdí el miedo total, tengo más fuerza y ya me siento la misma de antes. La amenaza verde ya regresó. Si me quieren llamar, podría pensarlo ah. Ya estoy preparada, me siento bien (...) Llámenme pues", acotó.