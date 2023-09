Carol Reali se animó a despejar las dudas de todos sus fans a través de sus redes sociales y reveló si son ciertos los rumores que se convertirá en mamá con André Bankoff. La popular Cachaza no pudo evitar reírse cuando un seguidores le preguntó si está en la dulce espera. "Jajaja, no", respondió tajantemente la expareja de Rafael Cardozo. En otro video, la influencer brasileña reafirmó sus deseos de tener hijos en un futuro no muy lejano.